Dienstag, 21 Dezember 2021 | 51.355

Die Menschenrechte und ...

die Prozente ...

neben dem so genannten Auswärtigen Amt werden jetzt drei ca 60 Jahre alte Bäume gefällt ...

was ja an sich nicht sein soll ...



als Ausgleich sollen dafür im Mai drei neue Bäume gepflanzt werden ...

wobei unklar bleibt ... was der Herr Regierende Bürgermeister hier unter 'Ausgleich' versteht ...



es gibt die Geschichte von dem heruntergekommenen Straßenhändler ...

der gefragt wird ... wovon er eigentlich lebt ...



und er sagt ... naja ich hab ja so ein Standardprodukt ... das kaufe ich für einen Euro ein ...

und verkaufe es für vier Euro ... und mit den drei Prozent komme ich ganz gut über die Runden ...



so ungefähr ist das auch ... wenn jemand glaubt ...

einen jungen Baum zu pflanzen sei ein Ausgleich für einen alten zu fällen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Eurtopäischen Nachbarn ...

das Po-litische thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen