Dienstag, 21 September 2021 | 38.264

Daniel McLaughlin ... Alice Hauck ... Amelie Plümpe

Die Politische Ausstellung ... 38 PLUS 12 …

50 Module und Objekte ...



umfaßt die Sammlung eines fortlaufenden Baukastensystems der beiden Bildhauerinnen …

Meisterschülerinnen mit Auszeichnung bei Professor Karsten Konrad / Universität der Künste



(statische) Stadtarchitektur und Modullandschaften … verbinden sich ...

zu (mobilen) Konstellationen von Elementen und Symbolen … Möbeln und Objekten …



und lassen Spielflächen bzw Lebensräume entstehen …

in denen gerade durch Verschiebung und durch Veränderung intensive Kommunikation entsteht



zum Beispiel der Potsdamer Platz … eine Art Musterbeispiel für...

Inszenierung / Demonstration / Wahrnehmung der Macht von Architektur und öffentlichem Raum



aber auch von Dysfunktion / Attrappen / skulpturaler Praxis ...

fast steril … wie Bauten aus Stein / Metall / Glas … nunmal sind ...



A und A … diese jungen bemerkenswerten Künstlerinnen versuchen dieses starre System ...

aufzulösen … dynamisch zu verhandeln … zu neuen Ordnungen freizugeben …



Raum / Umwelt / Betrachtende … lassen sich in die künstlerische Praxis integrieren …

und ergeben ein Spannungsfeld zwischen pragmatischer und künstlerischer Wahrnehmung ...



Daniel McLaughlin ... Galerie … 10178 Linienstraße 32 … In Mitte von Berlin …

Am Schönhauser Tor / Rosa Luxemburg Platz / Volksbühne ... www.lechner-museum.de ...







