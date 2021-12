Montag, 20 Dezember 2021 | 51.354

Die Menschenrechte und ... die Überfälle ...

daß geisteskranke kriminelle so genannte Politiker in ihren Ämtern und Positionen ...

beschließen können ...



Bürger von der Benutzung öffentlicher bzw also staatlicher Verkehrsmittel auszuschließen ...

ist noch wahnsinniger als der Beschluß ...



übert Nacht Polen und dann gar Rußland zu überfallen ...

oder ... was jetzt offensichtlich droht ... die Ukraine ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben... Arbeitslosigkeit und Tod ...









