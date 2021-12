Donnerstag, 16 Dezember 2021 | 50.350

Die Menschenrechte und ...

Albert Einstein ...

man kommt immer wieder nicht vorbei an den alten Volksweisheiten ...

wie ... Wissen ist nicht wichtig ... denn es ist begrenzt ...



wichtig ist Phantasie ...

denn die ist nicht nur nicht begrenzt ... sondern dehnt sich auch noch immer weiter aus ...



es muß aber noch eine dritte Kategorie in dieser Art geben ...

denn unsere aktuellen Politiker haben ja offensichtlich weder Wissen noch Phantasie ...



und sie regieren doch (!) ... es sei denn es ist so wie mit den Vögeln ...

'und unser himmlischer Vater ernährt sie doch ...'



das Problem dabei könnte sein die Ignoranz ...

das heißt der Verzicht darauf ... sich wenigstens etwas Wissen anzueignen ...



etwa nach dem Prinzip jenes Jungen ... der im Kreise seiner Freunde ganz stolz sagt ...

'ich weiß jetzt wo die Kinder herkommen ...



die Kinder werden geboren ...

und den Bohrer finde ich auch noch ...' '



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration / Migrantifa / Migrantalkia ...









