Dienstag, 14 Dezember 2021 | 50.348

Die Menschenrechte und ...

der Bundestag ......

da wird immer wieder hartnäckig behauptet ...

dieser so genannte Bundestag sei ein repräsentatives Parlament ...



was an diesem Parlament ist repräsentativ ???

das Volk besteht ... rund gerechnet ... zu ca 90% aus ganz normalen Bürgern ...



die an sich einfach nur in Ruhe und Frieden leben und arbeiten wollen ...

sich weiterbilden und ihre Kinder erziehen wollen ... und so ...



dann gibt es noch ... auch wieder rund gerechnet ... ca 10% so genannte 'Reiche ...

also Leute denen es eh egal ist ... wer was an so genannter Politik macht ...



und dann gibt es eben noch diese paar Tausend so genannte Abgeordnete ...

die in den Parlamenten sitzen ...



das sind aber alles mehr oder weniger Geisteskranke und Kriminelle ...

was ist daran repräsentativ ???



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleich-berechtigung ... Diverse und Gleich-behandlung ...







