Dienstag, 30 November 2021 | 48.334

Die Menschenrechte und ...

der Spaß an der Freud ...

zu den Lieblingsworten der Frau Kanzlerin dbk ... also nicht nur der 'Austausch' ...

gehören auch immer wieder die Begriffe Spiel und Spaß ...



vor allem Politik soll Spaß machen ... egal welche Politik ...

Deutschland Politik ... Europa Politik ... Welt Politik ... vor allem natürlich 'ihre' Politik ...



oder ... die Kanzlerin spricht ja inzwischen nicht nur perfekt russisch und französisch ...

sondern auch englisch wenn nicht amerikanisch ...



'what role do women 'play' (???) ... in these turbulent times ...

was und wo auch immer in dieser unserer Welt ...



als würden Frauen ... die --- 'unter Schmerzen ihre Kinder gebären' ..

eine 'Rolle 'spielen' ... von anderen Anstrengungen ganz abgesehen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleich-berechtigung ... Diverse und Gleich-behandlung ...









