Sonntag, 12 Dezember 2021 | 49.346

Die Menschenrechte und ...

die Mörder unter uns ...

es hieß schon mal ... 'Soldaten sind Mörder' ...

im Grunde genommen geradezu sprichwörtliche Auftragsmörder ...



dagegen haben sich die Soldaten mwd natürlich gewehrt ...

konnten aber im Faktencheck nicht ganz bestehen ...



jetzt heißt es 'Impfer sind Mörder' ...

das wird dann wohl so ähnlich sein wie bei den Soldaten ...



denn auch diejenigen die dann de facto impfen ...

macht das ja nicht aus eigenem Interesse ... sondern weil sie beauftragt sind ...



wirklich überleben ... wenn man das dann noch so nennen kann ...

werden ... nach jetzigem Erkenntnisstand ... nur Ungeimpfte ...



wie eben ein Soldat ... der einen anderen erschießt ...

bevor der ihn erschießt ... und so ...



bzw Soldaten ... die niemand anderen ermordet haben ...

und auch nicht selbst Opfer anderer Soldaten geworden sind ...



und hier wird also der tatsächliche Verlauf der Tragödie die Politstrategen Lügen strafen ...

allen voran die oberste Bundesimpferin Angela Merkel dbk ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR - Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen