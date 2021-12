Samstag, 11 Dezember 2021 | 49.345

Die Menschenrechte und ...

die Klimatisierung ...

apopos ..

jetzt haben wir den dritten kinderlosen Bundeskanzler mwd in Folge ...



es drämgt sich der Verdacht auf ...

daß Kinderlosigkeit erblich sein könnte ...



kein Wunder ... daß wir mit der Zivilisation nicht weiterkommen ...

geschweige mit der Kultur ...



*



irgend wann ist bekanntlich die Industrialisierung über uns gekommen ...

da hat aber niemand gesagt ...



das ist jetzt die umfassendste Transformation seit dem Turmbau zu Babylon ... oder so ...

sondern ... im Gegenteil ...



das lief immer unkontrollierter und unkoordinierter ... immer weiter und breiter ...

und tiefer und schiefer ...



bis aus dem Turm von Babel sowas wurde wie der Turm von Pisa ...

unvollendet und kurz vorm Umfallen ...



heutzutage dagegen glauben die Experten ... also ich meine der Sachverständigenrat ...

sie hätten die Sache im Griff ...



und wüßten genau ... das ist jetzt die größte Transformation seit der Industrialisierung ...

na die werden sich wundern ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten / Brahmanisten / Dalailamaisten ...

Hinduisten / Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Politik / Medien / Rechtsprechung und Verarschung / Verblödung / Verwahrlosung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen