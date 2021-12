Freitag, 10 Dezember 2021 | 49.344

Die Menschenrechte ...

Transparenz und Transformation ...

apopos ...

kulturlos ... kontaktlos ... kinderlos ...



aber ... schon als Kind sagen ... ich will da rein ... ich will Kanzler werden ...

oder muß man jetzt sagen ... ich will nicht kanzlerlos bleiben ...



*



der so genannte Sachverständigenrat (SVR) ...

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hat sein Jahresgutachten vorgelegt ...



mit den Prognosen für die Jahre 2021 bzw den Erwartungen für 2022 ...

bezüglich einer Transformation hin zu einer klimafreundlichen und digitalen Wirtschaft ...



das muß man sich ungefähr so vorstellen ...

wir sitzen um nicht zu sagen wir braten in der Hölle ...



es gibt keinerlei Ausgänge geschweige Notausgänge oder Schleudersitze oder so ...

spätestens seit Albert Einstein wissen wir ... daß diese unsere Welt ein geschlossenes System ist ...



nicht mal Einstein hatte auch nur eine Ahnung davon ...

was da draußen noch alles sein könnte ...



wir sitzen also in der Hölle und dann kommen die großen Experten mwd ...

mit ihrem Gutachten der Transformation der Hölle hin zu einer klimafreundlicheren Hölle ...



und natürlich auch einer digitalen Hölle ...

der technische Fortschritt macht bekanntlich auch vor der Hölle nicht Halt ...



das heißt ... jeder der in einer Mietwohnung wohnt kennt das ...

früher kamen einmal im Jahr die Heinzelmännchen und haben Stück für Stück die Thermostate abgelesen ...



heutzutage kommt niemand mehr in die Wohnung ...

sondern wird das alles von außen digital gescannt ...



mit anderen Worten ... es ist unfaßbar ... es ist einfach nicht mit Worten zu beschreiben ...

wohin uns diese Angela Dorothea Merkel ... diese blöde Kuh (dbk) gebracht hat



timeo danaos et dona ferentes ...

die Merkel trampelt hier rum wie ein troianisches Pferd ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen