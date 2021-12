Donnerstag, 09 Dezember 2021 | 49.343

Die Menschenrechte und ...

die gesamt'wirtschaftliche' Entwicklung ...

a popos ...

es ist ein Unterschied ...



ob Sophia Loren sagt ...

alles was Sie hier sehen ... verdanke ich Spaghetti napolitana ...



oder ob Angela Merkel sagt ...

alles was Sie hier sehen ... verdanke ich Spaghetti bolognaise ...



*



Angela Merkel dbk hatte bekanntlich nicht nur ihr (kleines) Küchenkabinett ...

wegen den Spaghetti ...



und das (große) Ministerkabinett ... kein Quatsch ohne Sause ...

sondern auch jede Menge Berater und Beraterstäbe ... Experten und Expertengruppen ...



und nicht nur einfache Sachverständige ... sondern ganze Sachverständigenräte ...

zum Beispiel eben den für die gesamt-wirtschaftliche Entwicklung ...



dieser Sachverständigenrat erstellt jedes Jahr ein Jahresgutachten ...

irgend was müssen die Leute ja tun für das horrende Geld das sie kriegen ...



was die Alt-Kanzlerin aber nicht gehindert hat ... dieses Gutachten unverzüglich ...

in irgend einer ihrer vielen Schubladen verschwinden zu lassen ...



was wiederum nicht an der an sich schon sprichwörtlichen Ignoranz von Angela Merkel lag ...

sondern daran ...



daß die Alt-Kanzlerin von vornherein wußte ...

daß in dem so genannten Gutachten ...



zu den eigentlich wichtigen geschweige sie persönlich interessierenden Fragen ...

gar nicht Stellung genommen wird ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration / Migrantifa / Migrant-alia ...









