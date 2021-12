Mittwoch, 08 Dezember 2021 | 49.342

Die Menschenrechte und ...

der Zynismus ...

das Volk sagt ... wenn jemand mwd mit einem (!) Finger auf jemand anderen zeigt ...

zeigen drei (!!!) Finger auf ihn selbst zurück ...



Musterbeispiele in dieser Art bietet immer wieder Angela Merkel dbk ...

wenn sie also beispielsweise sagt ...



der Belarussische Regierungs-Chef betreibe zynische Machtspiele ...

obwohl doch längst klar ist ...



daß Angela Merkel sich in in Sachen zynische Machtspiele

und schon gar nicht durch die simple Brutalität einer Alexander Lukaschenko ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Politik und Zerstörung ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen