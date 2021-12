Montag, 06 Dezember 2021 | 49.340

Die Menschenrechte und ...

der Weg ...

'der Weg ist das Ziel' ... das gilt als gesicherte Erkenntnis ...

also einfach so der Weg an und für sich und also solcher und so ...



sicher ist aber auch ... daß nichts schwieriger ist ...

als sicheres Wissen in ganz einfaches Handeln umzusetzen ...



ebenso unverdrossen wie verrückt wird deshalb dauernd versucht ...

es auf anderen Wegen zu versuchen ...



aktuell beispielsweise auf dem grünen Weg ...

und da das offensichtlich nicht reicht unter Zuhilfenahme von gelb ...



obwohl man als Kind doch doch in der ersten Klasse schon lernt ...

daß grün plus gelb nicht um Plus bleibt sondern ins Minus geht ...



also grün plus gelb gibt nicht noch mehr grün geschweige gelb sondern blau ...

also weder das Eine noch das Andere sondern ganz was anderes ...



und die ganz Schlauen wollen dann sogar rot noch mit dazu nehmen ..

obwohl das dann sowas nahe schwarz ergibt ...



und schwarz doch nun gerade krachend gescheitert ist ...

und wie es scheint auf immer und ewig ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Ratseuropäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









