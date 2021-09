Freitag, 17 September 2021 | 37.260

Die Menschenrechte und ... die Deutsche Fernsehlotterie

die Deutsche Fernsehlotterie wirbt für ihre Verlosungen ...

unter anderen mit dem Spruch … ‘Werden Sie über Nacht Millionär’ …



ehrlich sagt … etwas Sinnloseres kann ich mir zur Zeit gar nicht vorstellen …

dazu muß ich sagen … ich war mal Millionär … ich weiß also wie das ist …



bis ich auf die Idee kam … mich zu fragen …

was ich denn Sinnvolles damit anfangen könnte …



nun bin ich rein beruflich und eher retrospektiv betrachtet ...

Menschenrechtsanwalt und Staatsanwalt … und dachte mir …



was kann es denn Sinnvolleres geben …

als sich für die Menschen und deren Anliegen / Bedürfnisse / Interessen / Rechte einzusetzen …



einerseits persönlich / individuell / en detail ...

andererseits gesamtheitlich / kollektiv / en gros ... das so genannte Volk ...



das heißt für ‘seinen’ Staat …

also für die unabdingbare Organisation der Gesamtheit der Staatsbürger ...



bzw also der Menschen / der Gemeinschaft / der Gesellschaft …

und dieses so genannte ‘Ganze’ … das mehr ist als die Summe seiner Teile



im Lauf dieser Bemühungen stellte sich dann allerdings heraus …

daß ich es mit zwei objektiv übermächtigen Gegnern zu tun habe …



(1) individuell unter anderen mit den Leuten von der Fernsehlotterie etc etc etc …

vom Medien und Fernsehen als solchem etc etc etc ganz zu schweigen ...



die dem Volk dauernd vorgaukeln ‘werden Sie doch einfach über Nacht Millionär‘

das Los dafür schenken wir Ihnen ja praktisch noch dazu …



dann brauchen Sie sich zumindest finanziell keine Sorgen mehr zu machen ...

und für eine schier grenzenlose Unterhaltung ist je eh gesorgt ...



mit anderen Worten … sie verbreiten die Mär …

es gäbe es nichts Wichtigeres als möglichst viel Geld zu machen und sonst nichts mehr zu tun ...



de facto aber den einzelnen Menschen … wie er so vor dem Fernseher und sonstigen ‘Medien’

sitzt ... systematisch verarschen und verblöden …



(2) kollektiv mit so genannten Staatsorganen … die sich mit den Individuen gar nicht erst aufhalten ...

außer eben mit sich selbst … für die allenfalls 'der Markt' die unterste individuelle Größe ist ...



die also sowohl in der Führung … als insbesondere auch in der ‘Körper’schaft ...

also in der Gesamtheit der Bediensteten bzw ‘Staatsdiener’ wie sie sich selbst nennen …



nur ihre institutionellen Interessen vertreten …

soweit also nicht ihre rein persönlichen und oder gar ganz privaten ...



unter Ausnutzung der verfassungsmäßig vorgegebenen Organe und Strukturen

Mittel und Möglichkeiten ...



mit anderen Worten und etwas kürzer gefaßt … die so genannten Staatsdiener ...

erweisen sich als institutionalisierte Staats-Ausbeuter ersten Ranges ...



Fazit also … wer individuell Menschen unmittelbar und direkt hilft ...

kann auch dabei verlieren …



wer sich dem privat oder öffentlich rechtlichen ‘Staat’ gegenüber für die Rechte der Menschen

einsetzt ... hat schon verloren ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

je mehr für Klima / Demokratie / Frieden / Freiheit etc gekämpft wird ...



und gegen Krieg / Kriminalität / Krankheit / Gewalt ...

desto schlimmer wird es ...







