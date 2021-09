Freitag, 17 September 2021 | 37.260

Die Menschenrechte und ... der Urknall und die Götter

also diese Geschichte mit dem Urknall … Physik hin und Merkel her ...

ehrlich gesagt … sie ist mir einfach zu blöd …



es ist schon schlimm genug … wenn Menschen glauben sie könnten Gott spielen …

um nicht auch wieder à la Merkel zu sagen … Spiel hin und Spaß her ...



aber die Götter zu unterschätzen …

ist mit Sicherheit noch schlimmer … um nicht zu sagen geradezu strafbar …



wenn es nicht eben gerade zum Prinzip des Göttlichen gehörte …

nicht (!) zu strafen … sondern selbst weiter zu denken … bzw eben zu ‘schöpfen’ …



gerade daran zeigt sich … wie sehr die ganze moderne Strafgerichtsbarkeit im allgemeinen ...

und das Bundesverfassungsgericht allgemein und (!) im besonderen … auf dem Holzweg sind ...



von dem dezidiert dilettantischen und völlig hirnverbrannten Verwaltungs- …

bzw Staatsmanagement-Gebaren im allgemeinen …



und dem angeblichen Kriminalitäts- allgemein …

und Steuerhinterziehungs etc Bekämpfungs Gebaren speziell ganz abgesehen ...



der Mangel an Bildung und Erziehung … bzw Ausbildung und Training ‘des Volkes’ (…) (!!!)

dieses Herunterziehen noch unter das Niveau einer Angela Merkel …



ist derart drastisch und so dramatisch …

daß die Tragödie schon fast unausweichlich ist ...



wenn das Bundesverfassungsgericht nicht doch noch die Kurve kriegt ...

und die Weiche zur Abhilfe stellt ...







