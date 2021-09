Montag, 13 September 2021 | 37.256

Die Menschenrechte und ... die Freiheit

es gab mal diesen elementar und existenziell hoffnungsvollen Satz …

‘die Freiheit … auch die Freiheit des deutschen Volkes … wird (auch) am Hindukusch verteidigt’



dank Frau Merkel heißt es jetzt plötzlich wieder …

es ist besser …



Hitler et al bzw also die Taliban (…) gewähren und sinnlos morden etc

und die Welt terrorisieren zu lassen usw …



und sich mit ihnen besserer Geschäfte etc wegen auf dem kulturellen Niveau von dressierten Affen

wenn nicht so genannten intelligenten Maschinen etc zu arrangieren ...



genauer gesagt also nicht nur den Gedanken an die Freiheit …

sondern den menschlichen Geist an und für sich aufzugeben ...



als wie es an anderer Stelle aber genau so scheinheilig und kriminell wie sinnlos und eigennützig heißt ...

angeblich ... ‘unsere (?)... Werte (?) zu verteidigen' … also qualitative Aspekte … menschliche Interessen ...



und das sagt eine Physikerin ... im Geiste Albert Einsteins … für den der Kampf für Freiheit unverzichtbarer Antrieb und Lebenselixier war und der sich also im Grabe rumdreht wenn nicht geradezu rotiert …



und das sagt eine Pfarrerstochter … die bekanntlich seit Regierungsantritt das Christentum genau so verrät ...

wie die Freiheit … das Recht ... und die Einigkeit ...



und das sagt … es ist irgend wie nicht zu fassen … nun ausgerechnet eine Frau !!!

obwohl es doch gerade und speziell die Frauen sind … die unter den Taliban zu leiden haben …



man könnte nun sagen bzw fragen … wann jagt endlich mal jemand diese Frau zum Teufel …

statt sie ständig als größte Politikerin und Führerin aller Zeiten zu feiern …



daß Hitler irgend wann weg war … hat Helmut Kohl und Gerhard Schröder …

und eben Angela Merkel nicht verhindert ...



und daß eine Welt ohne Taliban optimal funktionieren könnte … ist eben auch nicht vorstellbar ...

die Taliban (…) sind doch gar nicht das Problem an und für sich …



auch nicht … daß anscheinend niemand bereit ist … für die Freiheit zu kämpfen …

ein Ziel das in Zeiten von Corona von Frau Merkel geradezu pervertiert wird …



das Problem ist … daß niemand bereit ist …

und das an sich zuständige Bundesverfassungsgericht schon gar nicht …



für das Recht (!) zu kämpfen … für das Prinzip von Ausgleich und Balance …

im Sinne und im Interesse … von Antrieb in Beziehung zur Chance ...



für Bildung und Erziehung im Sinne der Gleich-berechtigung ...

im Geiste der Freiheit und Einigkeit … um irgend wie wieder auf Albert Einstein zurück zu kommen ...



‘ein kleiner Schritt für einen Menschen … ein großer Schritt für die Menschheit‘…

technisch gesehen …



für das Menschliche an und für sich … für Zivilisation und Kultur ...

kommen wir am Recht eben so wenig vorbei wie an den Natur-gesetzen … nicht umgekehrt …



das heißt man kann nicht wie etwa die Taliban und oder Frau Merkel sagen …

es gibt ein Natur-Recht und danach machen wir unsere Gesetze …



das Menschliche ist unabdingbar mit Kommunikation verbunden … und nicht mit Gewalt …

mit 'Einigkeit' ... und nicht a la Frau Merkel mit 'alles gemeinsam machen' ...



ich stelle daher nach wie vor und erneut den Antrag …

das alles rechtlich relevant erörtern zu dürfen ...



das Menschliche vom Unmenschlichen zu trennen ...

ist eben keine Gratwanderung ... und auch keine Frage von Naturgesetzen ...



sondern eine Frage der Kultur ... des Rechts ... und insofern ganz einfach des Guten Willens ...

der sich rechtlich genau so trennen läßt wie die Ungerechtfertigte Bereicherung ...



'Einigkeit und Recht und Freiheit' ... mein Gott ... wir haben eine so treffliche Verfassung ...

es ist ein Frevel ... daß sich die zuständigen Leute partout nicht daran halten wollen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen