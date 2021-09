Sonntag, 12 September 2021 | 36.255

Die Menschenrechte und ... das Bundesverfassungsgericht

wenn man sich die Wahlprogramm der Parteien so anschaut ...

und die Reden ihrer Protagonisten so hört und sieht ...



kann objektiv kein Zweifel daran bestehn ...

daß das alles / daß die alle geisteskrank sind ...



das ist so ... ist aber nicht das Problem ...

das Problem ist ... nach wie vor ...



daß das Bundesverfassungsgericht trotz hinreichender Beschwerden sich weigert ... nach wie vor ...

diesen Unsinn rechtlich-relevant zu erörtern ...



um diese Zustände / Vorgänge / Entwicklungen ...

auf eine verfassungsmäßige Basis und Grundlage zu stellen ...



mit anderen Worten ... die wahren Geisteskranken sitzen im Bundesverfassungsgericht ...

um nicht zu sagern ... in der Bundesanstalt für kriminelle Rechtsprechung ... oder so ...



nun ist Geisteskrankheit ... wie der Name schon sagt ... eine Krankheit ...

das heißt ... es ist nicht ausgeschlossen ...



wie man beispielsweise an Corona sieht ...

daß jemand von (s)einer Krankheit genesen kann ...



die Hoffnungen der Menschheit ... ich sage ausdrücklich Menschheit ...

und nicht einfach nur deutsches Volk oder europäische Bevölkerung ...



sondern es geht wirklich ums Ganze ... international / interkontinental / global ...

beruhern als darauf ...



daß das Bundesverfassungsgericht endlich mal Nägel mit Köpfen macht ...

und mal in Klausur oder Quarantäne oder einfach in sich geht und zur Besinnung kommt ...



und sich doch noch seinen verfassungsmäßigen Aufgaben und Aufträgen stellt ...

und ebenso ziel-bewußt wie lösungs-orientiert für die mögliche Ab-hilfe sorgt ...



wenn die so genannten Staats und Regierungs Chefs ihre verfassungsmäßige Ordnung beseitigen ...

sich selbst in den Wahnsinn treiben und ihr Volk in den Ab-grund reißen ...



es hat schon mal jemand in einem internationalen Gremium gesagt ...

'wenn hier noch einmal das Wort Bundesverfassungsgericht fällt ... flipp ich aus' ...



weil das Gericht sich nicht etwa unfähig ... sondern eindeutig unwillig (!) gezeigt hat ...

sich den Erwartungen und Herausforderungen mit seinen Mitteln und Möglichkeiten zu stellen ...



damals ging es praktisch nur um eine vergleichsweise einfache Sachfrage ... ums Geschäft ...

jetzt geht es wie gesagt aber ums Ganze ... um die Menschheit ...



und man sollte annehmen können dürfen ...

daß das Gericht aus den damaligen Fehlern gelernt hat und also inzwischen 'genesen' ist ...



zumindest aber sich aktuell darauf testen und darauf ein-läßt ...

die anstehenden Fragen in rechtlich-relevanter Form zu erörtern ...



laut Verfassung ist ... die Rechtsprechung ... ans Recht ... gebunden ...

und nicht an Virologen oder Epidemiologen und sonstige Verlogen ...



es kann doch nicht sein ... daß es anscheinend zuviel verlangt ist ...

daß das höchste Gericht das endlich mal begreift ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen