Sonntag, 12 September 2021 | 36.255

Die Menschenrechte und ... geimpft oder nicht geimpft ...

das ist ungefähr so ... wenn Freunde oder wer auch immer ...

m/w/d/l/g/t/q/i/a etc und pipopa ..



in einem (!) Auto auf ne Party fahren ...

muß auch vorher geklärt werden ...



mindestens einer muß so nüchtern und fahrtüchtig bleiben ...

daß er Übersicht und Orientierung nicht verliert und alle wieder heil nach Hause bringen kann ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen