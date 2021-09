Sonntag, 12 September 2021 | 36.255

Die Menschenrechte und ... 9 / 11 ... Nine / Eleven ...

man denkt immer es sei 5 vor 12 … dabei schlägts längst 13 …

ex oriente lux … bekanntlich geht die Sonne im Osten auf …



der so genannte Westen denkt … er sei vorne dran …

und merkt nicht … daß er längst hinterher (!!!) läuft …



entscheidend für die Merkel'schen Potentaten ist nicht … wer in Afghanistan an der Regierung ist …

sondern mit wem man ins Geschäft kommt … bzgl der Boden und anderer Schätze und ‘Werte’ ...



es liegt in der Natur der Sache … daß die Lebenden der Toten gedenken … also Vergangenheit …

statt an die Kinder / die Jugend / die Heranwachsenden … also die Zukunft …



und sie werden so lange der Toten gedenken … bis sie selbst tot sind …

das ist wie mit dem Spruch … ‘der Klügere gibt nach’ …



und er gibt so lange nach … bis er der Dumme ist …

wie dann erst … wenn dieser vermeintlich Klügere dumm und geisteskrank und kriminell ist (???) ...



Angela Merkel ist für Deutschland und Europa sowas wie 9/11 für New York und USA ...

aber weil man mit ihr eben so gute Geschäfte machen kann (s.o.) ...



und das alles ja auch noch so unendlich viel Spaß macht und überhaupt alles nur ein Spiel ist ...

werden ihr jetzt die unglaublichsten Lobeshymnen gesungen und Festspiele veranstaltet ...



während man für New York fast einen Weltkrieg vom Zaun gebrochen hätte ...

nicht zuletzt natürlich auch wieder unter Mitwirkung der Betriebsnudel Angela Merkel ...



die Taliban werden jetzt den Rest der Welt ähnlich schnell aufrollen wie Afghanistan ...

das wird nur deshalb etwas länger dauern ... weil das andere Dimensionen sind ...







