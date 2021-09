Samstag, 11 September 2021 | 36.254

Die Menschenrechte und ... 9 / 11 ... Nine / Eleven ...

der Tag des Bewußt-seins … vielleicht des Bewußt-werdens …

oder auch des Nie-Begreifens … geschweige Verstehens ...



noch will das niemand wahrhaben …

daß diese maßlose Wut und Verzweiflung von Menschen in ihrem irregeleiteten Glauben ...



noch übertroffen wird von der Maßlosigkeit im Denken und Handeln …

einer impertinenten …



nicht nur kriminelleln sondern hochintelligenten ‘Wissen’-schaftlerin …

und Glaubens- bzw Pfarrerstochter ...



wir sind … state of the art … im Besitz des Wissens und der Mittel …

um nicht zu sagen der Macht und der Gewalt ...



diese unsere Welt zumindest halbwegs sinnvoll einzurichten und auszuüben …

das heißt unternehmerisch professionell zu managen und zu betreiben ...



inclusive der Extreme wie Erfrierende / Ertrinkende (…) etc auf den einen Seite …

und den Taliban / Terroristen (...) etc auf der anderen Seite ...



das einzige Problem dabei ist …

daß die Ignoranz von Leuten wie Frau Merkel nicht nur immer noch einen Tick größer ist …



sondern … wenn es also schon an der Aktion mangelt …

auch bei der Re-Aktion alles falsch gemacht wird … umgekehrt / reziprok / proportional …



in New York stürzen zwei Türme zusammen …

mit der Folge 20 Jahre sinnloser Krieg in Afghanistan mit unfaßbaren Opfern …



das heißt … die Handvoll Potentaten um Frau Merkel …

hat nichts … aber auch rein gar nichts gelernt / begriffen / verstanden ...



New York ist das Musterbeispiel …

jetzt haben wir Corona … und die dafür Verantwortlichen sagen prompt ....



wo ist das Problem ?

wir impfen jetzt einfach alle Menschen alle halbe Jahre … und schon ist alles wieder ‘normal’



jetzt hatten wir die Flutkatastrophe … und prompt hieß es …

es ist genug Geld da … um alle Schäden zu bezahlen …



aktuell läuft dieser wahrscheinlich alles überholende Kausalitätsvorgang des Klimawandels …

der dann letztlich auch das Problem Corona lösen wird …



statt den Stier entschlossen bei den Hörnern zu packen …

wird dauernd gefragt … was kommt danach ? … wie wollen wir in 50 Jahren leben ?



und dann wird wild drauflos gehandelt …

ohne die postoperativen Folgen und Entwicklungen zu bedenken ...



man kümmert sich um postkoloniale Perspektiven …

posttraumatischte Syndrome ...



der Glaube an Haarwuchsmittel wird zur Zeit gefördert durch den Hinweis darauf ...

daß wir doch in der postglazialen Zeit sind ...



bzw noch leben wir in der Zeit ‘post Christum natum’ …

aber es scheint … als stünde die Zeit unmittelbar bevor ...



daß uns … post mortem und nach der so genannten Wieder-Vereinigung …

wirklich nur noch der Glaube an die (Wieder)Auferstehung hilft ...



post scriptum …

a priori heißt von vorn herein … a propos also von hinten rein ...



aber wir wissen ja inzwischen … Dank vieler Wissen-schaftler und Rinnen ...

daß es nicht nur zwei Seiten bzw Möglichkeiten gibt … sondern viele … vor allem diverse …



Frau Merkel schenkt den Taliban unsere Brunnen / Brücken / Straßen etc …

und wirft ihnen auch sonst die Milliarden nur so hinterher …



man darf also gespannt darauf warten …

wann der erste Taliban-Botschafter im Schloß Bellevue beglaubigt wird …



bzw die Taliban überhaupt Immunität und sonstige diplomatische Vorrechte genießen …

die Menschenrechte … von hinten durch die Brust ins Auge ins Hirn … tot ...







