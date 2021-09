Freitag, 10 September 2021 | 36.253

Die Menschenrechte und ... Angela Merkel

Frau Merkel ist zwar eine blöde Kuh …

aber sie ist … auf ihr unmittelbares Umfeld bezogen … eine Integrationsfigur …



wie wäre es sonst möglich … daß jemand Staats-Chefib ist und auch eine gewisses internationales ...

bzw ‘äußeres’ ... externes … renommée erlangt ...



für den eigenen Staat geschweige die eigene Gesellschaft bzw eben das eigene Volk …

aber nicht nur nichts macht …



sondern im Gegenteil alles kaputt macht … und daneben steht und sich kaputt lacht …

als hätte sie mit der ganzen Chose überhaupt nichts zu tun ...



alles zerstört und beseitigt … das Recht bzw die Gerechtigkeit …

und die Ordnung … speziell die verfassungsmäßige …



Wissen (als Physikerin!) und Glauben (als Pfarrerstochter!)…

Kunst und Kultur etc praktisch noch hinter die Zivilisation zurück drängt ...



diese Integrationsfigur … so’ne Art (abnehmende!) Mondsichel … wird nach der Wahl …

genauer gesagt nach der Wahl eines neuen Bundeskanzlers … was ja noch nicht feststeht …



gegebenenfalls also fehlen … denn bei den derzeitigen Aspiranten m/w/d ...

sieht man bei niemandem … anders als das durchaus bei Frau Merkel war …



die Chance … Anlagen / Möglichkeiten / Voraussetzungen ...

daß er sich selbst im engeren Umfeld dahin entwickeln könnte ...



Frau Merkel denkt scharf nach ... das sieht man ja ... mit der ihr eigenen kriminellen Intelligenz ...

wer weiß welchen Trick sie mit ihrer kriminellen Energie dann noch aus dem Hut zaubern wird ...







