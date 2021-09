Donnerstag, 09 September 2021 | 36.252

Die Menschenrechte und ... die Rechte des Volkes

das deutsche Volk ist an sich ein Musterbeispiel für ein freies Volk …

trotz und alle dem …



vielen ist das zwar bewußt … aber niemand will das wirklich wahrhaben …

daß Viele frei sind … manche aber doch ein bißchen freier …



daß Viele viel ertragen … mit unbeschreiblichen Leiden / Behinderungen / Benachteiligungen …

und praktisch eigentlich doch Alle ein mehr oder weniger armseliges beschissenes Leben führen …



nicht zuletzt auch diejenigen … die sich zur ‘Führung’ des Volkes aufgeschwungen …

also gewissermaßen selbst ernannt haben …



denn dieses Leben das beispielsweise eine gewisse Angela Merkel ‘führt’ ...

ist an ‘Armseligkeit ‘ … das heißt Sinnlosigkeit kaum noch zu übertreffen ...



insofern geht es den meisten Obdachlosen …

die selbst noch einen gewissen Sinn in ihrem Leben sehen … besser … relativ gesehen …



das ist so … ist aber nicht das Problem …

das Problem ist …



daß wir eine unbeschreiblich armselige und beschissene Staatsführung haben …

und nach dem Prinzip ‘Wie der Herr so’s G’scherr’ …



der Zustand des Volkes also kein unfaßbares Wunder ist …

sondern durchaus erkennbar / erklärbar / begreifbar / verstehbar ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen … daß sich dieser Zustand des Volkes (!) nicht direkt ...

bzw nicht unmittelbar verändern bzw zumindest nicht verbessern läßt ...



man kann … das ist Naturgesetz … den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun …

auf dem Weg … der bekanntlich das Ziel ist …



nach Lage der Dinge ist es so daß …

(1) eine Handvoll Geisteskranke-Gipfel-Spitzen-Kriminelle beliebig und willkürlich pfeift …



(2) die sprichwörtlichen ‘Oberen Zehntausend danach tanzen … weil das die Arbeits und Lebensgrundlage für ihre Geschäfte ist und sie dazu auch nichts riskieren wollen ...



(3) während die 99% Menschen-Masse um nicht zu sagen Materie nicht nur sinnlos leidet …

sondern praktisch wie ein Baustoff oder eine Knetmasse … wie irgend ein Material oder Ressource …



ständig bearbeitet und verarbeitet … gebraucht und vergebraucht … zerstört und beseitigt wird ...

abstrakt gesehen ist also das Maß an Armseligkeit und Sinnlosigkeit bei Frau Merkel allein (…)



genau so groß wie beim Rest der Welt ...

was eine Erklärung ist … aber natürlich keine Rechtfertigung ...



möglicherweise hilft uns hier die Erkenntnis weiter …

daß man das Leben nehmen soll wie es kommt … aber man muß es ja nicht so lassen …



was zu der Frage führt … wenn mit Frau Merkel direkt nicht zu reden ist …

bzw mit dem 1. / 2. / 3. / 4. / 5. / 6. / 7. / 8. / 9. Mann im Staate m/w/d …



bzw den Oberen Zehn (Tausend) … mit Politik und Parteien … Presse und Kirche …

Kunst und Kultur … Wirtschaft und Wissenschaft … etc und etc … mit wem dann .. ???



nochmal … wir wissen schon … der Schlüssel zu Lösung eines Problems …

liegt immer im Problem selbst …



oder wie Johann Wolfgang von Goethe schon sagte …

wozu in die Ferne schweifen … wo die Lösung liegt so nah … oder so ...



oder … mit anderen Worten … je mehr der Idealismus zunimmt … um nicht zu sagen die Verbissenheit ...

oder gar die Verzweiflung … ein Problem zu lösen … desto mehr entfernt man sich vom Problem an sich ...



Frau Merkel sagt jetzt dauernd … es müsse alles getan werden …

um die so genannten Impfgegner davon zu überzeugen … sich impfen zu lassen …



und diese … wie soll ich sagen … ‘Weiche’ … im Sinne einer Mutation (!) ihrer eigenen Worte …

führt auf den Weg … der das Ziel ist ...



mit anderen Worten … es gibt schlechterdings keinen anderen Weg als den der Selbsterkenntnis …

bzw wenn die Chefs von Legislative und Judikative nicht bereit sind ..



und auch der Bundespräsident und oder der Bundesratspräsident nicht …

Frau Merkel die Augen für eine verfassungsmäßige Sicht der Dinge zu öffnen ...



dann kann also letztlich nur helfen …

daß Frau Merkel sich à la Pinocchio selbst an die eigene Nase faßt ...



Erkenntnis und Selbsterkenntnis liegen bei einer Wissenschaftlerin …

als die Frau Merkel sich gerne sieht … bekanntlich dicht bei einander ...



so weit ist der Weg also nicht … bzw das Ziel eigentlich nah ...

man sollte also die Hoffnung nicht aufgeben …



bzw … von der Physik(erin) her gesehen ...

oberflächlich betrachtet denkt man immer … Materie sei gewissermaßen tot …



was ja nicht stimmt … Materie lebt … ständig werden neue Sterne ‘geboren’ ...

weil sich das aus den Bewegungen der Materie heraus von selbst ergibt ... auch wieder so ein Naturgesetz ...



auch die Masse Mensch ist derzeit in Bewegung wie nie zuvor …

global … wenn nicht demnächst interplanetarisch … als Überwindung des Parlamentarischen ...



es könnte also sein daß … als Frau Merkel sagte … ‘wenn ich mich dafür entschuldigen muß …

daß ich hier ein paar Flüchtlinge reinlasse … dann ist das nicht mein Land ...’



bei ihr einfach der wahre Kern ... eben die Physikerin durchgebrochen ist ...

was sternengleich nichts anderes heißt als … da ist noch Leben in dieser Frau …



und last but not least …

schließlich sagt sie ja auch immer wieder … ‘Lassen Sie sich überraschen’ ...







