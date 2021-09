Mittwoch, 08 September 2021 | 36.251

Die Menschenrechte und ...

- die Afghanistan / Corona / Merkel Pandemie

jetzt wird von einschlägig interessierten Kreisen ein ‘kompletter Neustart’ gefordert …

und zwar der Impfkampagne … (???) ...



das ist ungefähr genau so unsinnig wie als würde man nach dem Desaster in Afghanistan

jetzt einen kompletten Neustart der (alten!) Afghanistan-Politik fordern ...



die alte bzw bisherige Afghanistan-Politik ist gescheitert …

die Taliban sitzen mehr und fester denn je im Sattel …



und entwickeln sich überhaupt erst jetzt zu einer noch unberechenbareren politischen Größe …

einem Macht und Gewalt Faktor … mit dem man jetzt rechnen muß (!) ... ob man will oder nicht ...



es geht also nicht um einen Neustart der alten (!) Politik … sondern wir haben eine völlig neue Situation

für die jetzt dringendst eine resiliente politische Reaktion gefunden werden muß …



man könnte fast sagen … demgegenüber ist Lage in Sachen Corona nicht ganz so dramatisch ...

wenn nicht Ausweg- oder gar Aussichts-los ...



die Infektionszahlen steigen … die Impfzahlen stocken ... bzw sind … relativ gesehen rückläufig

es droht eine neue Welle im Herbst …



auch insoweit kommen wir um den Vergleich mit den Taliban nicht herum …

die Terrorzahlen werden steigen …



die Aussichten … daß hierzulande nochmal halbwegs sinnvolle und professionelle …

demokratische und auch sonst verfassungsgemäße Politik gemacht wird sinken ins Bodenlose ...



und der Ärztepräsident fordert einen kompletten Neustart der Impfkampagne …

das ist also ungefähr so …



wie die Forderung … in Afghanistan die Opfer der bisherigen Politik von den Toten aufzuerwecken

und es einfach nochmal von vorn zu versuchen ...



denn die Taliban seien gar keine überzeugten Terroristen … man habe sie nur auf dem bisherigen Wege nicht erreicht … man müsse sich also was Neues einfallen lassen … etwas Passenderes



mit zielgenaueren Kommunikationsmaßnahmen … niedrigschwelligeren Kooperatinsangeboten ...

und überhaupt kreativeren Konzepten ...



de facto ist es aber nicht die Impf-Quote … die zu niedrig ist … sondern es ist nach wie vor so …

daß die Quote an halbwegs professionellen und verantwortlich handelnden / sich verhaltenden …



gewaltengeteilten (!!!) Politikern … also Parlamentariern / Regierenden / Richtern (!!!) …

nicht nur zu niedrig sondern überhaupt nicht existent ist !!!



und das ist nicht nur für den kommenden Herbst und Winter bedenklich …

sondern das ist bereits seit der ersten Legislaturperionde bedenklich …



in der sich schon gezeigt hat … daß die Damen und Herren Politiker m/w/d …

gar nicht daran denken …



hierzulande diesen verfassungsgemäß vorgesehenen demokratischen und sozialen …

gerechten und den Nutzen des Volkes mehrenden Staat …



aufzubauen / herzustellen / einzurichten / auszuüben / zu betreiben ...

bzw halbwegs sinnvoll und professionell zu managen ...



das ‘entscheidende’ Problem ist also gar nicht … in einer (???) bundesweiten Aktions’woche’ …

Schwung in die Impfungen zu bringen …



bzw in Apotheken / Einkaufszentren / Tankstellen / Vereinen / der freiwilligen Feuerwehr ...

in Mehrgenerationenhäusern etc etc einfach wahrzunehmende Angebote zu machen …



mit dem Slogan ‘Hier wird geimpft’ …

sondern im Bundeskanzerlamt / im Bundestag / im Bundesverfassungsgericht



und nicht zuletzt auch im Bundesrat bzw den Staatskanzleien der Länder

das Motto zu verbreiten …



‘Hier wird ab sofort verfassungsgemäß regiert ...

bzw Politik gemacht / Gesetze gemacht / Recht 'gemacht' bzw gesprochen’ ...



da heißt es ebenso scheinheilig wie hirnverbrannt …

‘Aufklärung und Gespräche seien wichtig’ …



genau darum bemühe ich mich bei den Bundeskanzlern m/w/d …

praktisch seit Helmut Kohl des erste Mal die Regierung übernahm …



seit Anfang der 90er Jahre bei den Parlamentspräsidenten …

und seit Mitte der 90er Jahre bei den Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



von den diversen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten

und überhaupt Politikerinnen und Politikern ganz abgesehen …



die sich alle beharrlich weigerten und weigern …

diese Dinge rechtlich-relevant zu erörtern …



man nutze alle verfügbaren Kanäle … dabei würde es völlig reichen … wenn sich eine Handvoll Verantwortliche mal ein bißchen mehr an die Verfassung halten würden ...



da wird an die Bürger appelliert … Angebote zu nutzen …

der verfassungsmäßige Auftrag geht aber an die Politiker … den Nutzen des Volkes zu mehren ...



da sagt der Regierende Bürgermeister allen Ernstes … ‘

vielleicht haben wir das was wir machen können als Politik auch ausgereizt ...’…



das Problem ist nicht … daß der geradezu kriminelle und geisteskranke Unsinn an Politik …

wie sie bisher gemacht worden ist … ‘ausgereizt’ ist ...



sondern daß verfassungsgemäße Politik bisher überhaupt nicht ge-’macht’ …

nicht mal versucht worden ist …



da ist von einer (???) ‘schützenden’ Spritze’ die Rede …

was ist denn das für ein grotesker ‘Schutz’ … der von vornherein allenfalls wirkt …



wenn er dreifach verabreicht ...

und dann alle halbe Jahr erneuert werden muß …



also etwa umgekehrt reziprok proportional digital und viral nicht zu vergessen

wie die dreiteilige Gewaltenteilung



und es sei rücksichtslos … sich nicht impfen zu lassen …

wenn hier irgend jemand rücksichtslos ist … dann sind es selbst ernannte so genannte Politiker



die völlig dilettantisch keine Ahnung haben davon was sie eigentlich machen sollen …

und sich wie ein im Nebel rumstocherndes Versuchskaninchen fühlen …



aber in wirklich maßloser Hybris die derzeitige Stimmungs-Kanone im Kanzleramt ablösen wollen

um auf den sprichwörtlichen anderthalben Schelmen noch einen oder gar mehrere draufzusetzen



das Problem ist nicht …

daß unser Gesundheitssystem kaputt zu gehen droht …



sondern daß unser verfassungsmäßiges System / unsere verfassungsmäßige Ordnung …

bereits zusammengebrochen bzw zerstückelt und beseitigt worden ist ...



und darüber (!!!) müßte endlich mal geredet aber eben nicht endlos diskutiert …

sondern die verfassungsgemäß vorgesehene Abhilfe rechtlich-relevant erörtert werden ...







