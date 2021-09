Montag, 06 September 2021 | 36.249

Die Menschenrechte und ... die Regierungsrechte ...

Wichtige Information für den Regierenden Bürgermeister von Berlin …

und alle anderen ‘Regierenden’ … frei nach einer Ihrer aktuellen ‘wichtigen Informationen’ …



Liebe gewalten-geteilt ebenso wie vereint Regierendinnen und Regierenden …

Hallo …



Sie haben Scheiße gebaut … das ist in etwa der Klartext dazu wenn Sie sagen …

'da haben wir uns anscheinend ein bißchen verschätzt' …



und Sie haben bisher praktisch überhaupt nichts qualitativ Wesentliches geleistet …

zumindest nicht im Sinne unserer Verfassung …



'gemeinsam' vereint haben Sie die Pandemie regelrecht ausgelöst / aufgepäppelt / herangezogen …

und uns ... also dem Volk … praktisch die letzten Voraussetzungen dafür genommen …



noch ein halbwegs sinnvolles Leben und Arbeiten zu ermöglichen …

und diese groteske Situation wollen Sie jetzt zum Standardzustand erklären und erheben …



bzw als neue (???) Normalität bzw gar ‘Freiheit’ (??????) bezeichnen ...

‘und das dauerhaft’ (?????????) ...



und der beste und sicherste Weg dorthin sei die Impfung …

da könnten Sie auf dem Weg in die Hölle sogar recht haben ...



gestatten Sie daher diese wichtige Information …

Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank ! …



deshalb wende ich mich heute persönlich an Sie …

mit dieser Bitte …



lassen Sie sich mal dahingehend informieren und erklären …

was in unserer Verfassung steht zu Fragen wie ...



was ist verfassungsgemäße Politik und wie macht man das …

bzw en detail …



was ist eigentlich Demokratie … und wie macht man das …

was ist ein demokratischer Staat / was ein sozialer Staat …



und die anderen existenziell und elementar wichtigen Fragen ...

wie unter anderen die 'Gleichberechtigung der Frau' ... (statt Mann und ? Frau) ... etc etc ...



wer und was ist überhaupt hier unter den Bedingungen unserer Verfassung …

und nach dem Stand des Wissens und der Technik ‘der Staat’ ...



und denken Sie auch an die so wichtige Auffrischung Ihres Wissens …

die Welt an sich wird doch jeden Tag schlauer …



und als ‘Regierender muß man doch da Schritt halten und immer auf gleicher Höhe bleiben ...

nicht nur ums Wissen und die Erkenntnisse …



sondern vor allem auch um die Realitäten …

Sie weigern sich doch nicht nur … Ihr Wissen anzupassen …



sondern vor allem auch die Realität zur Kenntnis zu nehmen …

wursteln in Ihrer schier grenzenlosen Dummheit und Ignoranz immer weiter so rum ...



Ihre Vorstellungen von ‘Ihrer’ Politik und unsere also des Volkes de facto Realität …

passen doch überhaupt nicht zusammen und das wird so nie auf einen Nenner kommen ...



und Sie brauchen bei mir auch keinen besonderen Termin …

ich stehe Ihnen jederzeit uneingeschränkt zur Verfügung …



einfach sagen … wann Sie kommen …

damit ich hier noch so’n bißchen aufräumen kann … und so ...



und nicht einfach nur vorbei-schauen ...

das machen Sie doch ehe schon zur Genüge … das ist doch gerade das Problem …



wie gesagt … herkommen …

bzw selbstverständlich komme ich auch gern zu Ihnen …



sich informieren lassen und die Dinge erörtern …

mit dem Ziel … die Interessen des Volkes zu wahren und seinen Nutzen zu mehren …



und das würde ja nicht zuletzt auch Ihnen helfen und Sie schützen …

tun Sie das also einfach auch für sich … tun Sie das für uns alle …



für Solidarität und für unser aller Freiheit (!) … im verfassungsmäßigen Sinne (!!) …

Auf Sie kommt es an !!! ...



ich grüße Sie herzlich …

mit meinen besten Wünschen …



Eugen Möller-Vogt …

Praktizierender Menschenrechtsanwalt in Berlin ...







