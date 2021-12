Sonntag, 05 Dezember 2021 | 48.339

Die Menschenrechte ...

die Mißverständnisse der Angela Merkel dbk...

laut Verfassung soll hierzulande Politik gemacht werden ...

die auch den Namen / die Bezeichnung 'Politik' verdient ...



das heißt in etwa sinnvolle und professionelle ...

demokratische und soziale ... und auch sonst verfassungsgemäße Politik ...



warum sich praktisch vom ersten Tag des Inkrafttretens dieser unserer Verfassung ...

niemand daran gehalten hat ...



insbesondere eben nicht die höchsten Staatsoberhäupter ...

ist bis heute ein Geheimnis nicht nur der Angela Merkel ...



sondern eben aller aktuellen Amtsinhaber ...

die sich weigern ... diese Frage rechtlich relevant zu erörtern ...



das Problem unserer Zeit sind also nicht die so genannten Impfverweigerer ...

sondern die Verfassungsverweigerer ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen