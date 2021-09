Montag, 06 September 2021 | 36.249

Die Menschenrechte und ... die Chancen des Volkes

jetzt ist dauernd die Rede davon … mehr oder weniger hoffnungsvoll ...

daß am 26. September 2021 die ‘Herrschaft’ von Frau Merkel endet ...



und das ist natürlich wieder so was von geheuchelt und gemeuchelt …

erstunken und erlogen … daß es nicht auf die sprichwörtliche Kuhhaut paßt …



auf den Knien werden die nachfolgenden Möchtegern-Machthaber heranrutschen …

und diese Super-Gipfel-Spitzen-Kriminelle Frau Merkel anflehen …



den Job weiterzumachen … weiter ‘ihr Spiel’ zu spielen ...

damit sie ihre Posten und Pfründe behalten … bis sie allseits zufriedenstellend neu verteilt sind ...



das Volk hat gegen diese Baggage nicht die geringste Chance ...

bzw noch weniger … es hat nicht mal die Chance einer Chance …



eben weil der Begriff ‘Chance’ ausschließlich von Frau Merkel belegt ist …

die ja dauernd sagt …



laßt mich mal regieren … dann haben ‘wir’ (???) die Chance daß … (je nachdem) …

und mit ‘wir’ aber immer nur sich selbst meint und Ihresgleichen ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen