Die Menschenrechte und ... der Streik ...

Herrn Stephan Harbarth …

Präsident des Bundesverfassungsgerichts …



. . . S O S . . . E I L T . . . S O S . . . E I L T . . . S O S . . . E I L T . . . S O S . . .



Betrifft den Streik der GDL ...

bzw die zumindest streik-ähnliche Weigerung der Staatsorgane … das Problem zu lösen ...



bzw die Frage … Wer bestreikt hier eigentlich wen ? …

auch wenn es vordergründig so aussieht … als würde die GDL die BAHN bestreiken … (???) ...



Lieber Stephan Harbarth …

Sehr verehrte Damen und Herren …



es kann dahingestellt bleiben … ob der Streik nach irgend einem ‘Gesetz’ berechtigt ist …

und oder die Forderungen der GDL wonach auch immer berechtigt sind etc …



es geht hier darum … daß in einem demokratischen Staat … in dem also das Volk ‘herrscht’ ...

eben dieses Volk ein ‘Recht’ hat auf einen intakten und funktionierenden Staatsbetrieb ...



1961 konnte sich niemand vorstellen … daß eine Staatsführung ihr Volk einsperrt …

jetzt muß man erleben … wie die Staatsführung das Volk aussperrt …



Frau Merkel sagt immer wieder zu ihren gewalten- und auch sonst geteilten bzw uneinigen Mitstreitern

‘das müssen wir gemeinsam machen’ !!! …



warum verdammt nochmal machen Sie das denn nicht endlich mal ???

obwohl fast von nichts mehr die Rede ist also von (Wieder)Vereinigung und Union etc etc ...



es geht hier auch nicht um die übliche ‘Entscheidung’ des Gerichts …

was andere tun oder lassen sollen …



Sie sind doch selbst ‘mit wenn nicht gar allein’ (!!!) schuld an dem ganzen Desaster …

s. ‘das ganze Desaster ist mehr als die Summe seiner einzelnen bzw Teildesaster ...’



ich stelle daher ebenso feierlich wie in aller Form hierdurch den Antrag …

daß Sie … statt das Volk auszusperren … diesen Streik sofort !!! unterbrechen ...



und sich selbst ein-sperren / in Klausur gehn / oder in Quarantäne / vor allen aber in sich ...

mit Ihren Gewalten-und-Macht-Kollegen und den unmittelbar Betroffenen m/w/d !!!



und nicht eher da wieder rauskommen …

als das Problem gelöst ist ...



ich grüße Sie herzlich … und in aller Hochachtung ...

gezeichnet Eugen Möller-Vogt ...







