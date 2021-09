Freitag, 03 September 2021 | 35.246

Die Menschenrechte und ... Corona (01)

es gibt bekanntlich … so könnte man sagen … und unter vielen anderen Differenzierungen …

zwei Sorten Menschen …



die einen … denen alles egal ist … denen es ebenso rücksichtslos wie ungeniert immer nur um mehr Reichtum und Besitz oder wenigstens Macht und Einfluß geht …



und die anderen … zu deren Lasten und Leiden das alles geht …

die mißhandelt und mißbraucht … ausgenutzt und ausgebeutet werden etc ...



Olaf Scholz … und eine ganze Reihe anderer Sozialisten und Spezialisten mwd … also alle diejenigen ...

die zum Beispiel gerade in die Parlamente / an die Posten / in die Talkshows / an die ‘Töpfe’ streben ...



gehören in diese erste Gruppe … und um seine Pfründe oder wenigstens seine Chancen zu erhalten …

ruft Olaf Scholz zur Überzeugungsarbeit auf …



genauer gesagt … die Geimpften sollen die Ungeimpften überzeugen …

ihre Liebsten / ihre Freunde / ihre Kameraden / ihre Kollegen / ihre Nachbarn …



und ebenso treuherzig wie naiv bzw einfältig wie kurzsichtig …

genauer gesagt geisteskrank und kriminell … sagt er dann noch …



‘bei uns ist es gut gegangen … also (!) könnt Ihr das jetzt auch machen’ …

obwohl sich die Experten und Sachverständigen geradezu darin überschlagen …



daß hinsichtlich der unmittelbaren Folgen der Impfung ebenso wenig bekannt sei …

wie darüber … wo dieser Virus nun eigentlich herkommt und wie er sich überträgt …



außer daß sie … also die Impfung … anscheinend hilft … akute Zustände zu verbessern …

über langfristige Folgen jedoch erst recht noch keinerlei Erkenntnisse vorliegen …



aber … das sagen zumindest die Ehrlichen unter ihnen bzw diejenigen … die über das eigene Rentenalter noch etwas hinausdenken … es könnte das Schlimmste zu befürchten sein …



es liegt in der Natur der Sache … daß Kriminelle das nicht begreifen 'wollen' …

und Geisteskranke das nicht begreifen 'können' … das sieht man ja immer wieder an Angela Merkel ...



man kann möglicherweise das Recht durch den so genannten Rechtsstaat außer Kraft setzen …

aber nicht die Naturgesetze … durch nichts … schon gar nicht durch ‘Gesetze’ Merkel'scher Art …



wie beispielsweise die Schwerkraft oder die Logik oder so …

wenn man … zum Beispiel … ein Pferd mißhandelt so daß es ‘bockt’ wie man so sagt …



dann hilft es objektiv nicht … ‘draufzuschlagen’ …

sondern auch das ist und bleibt kriminell … oder eben geisteskrank …



und wenn man Menschen über Jahrzehnte !!! …

genau gesagt praktisch seit Inkrafttreten unserer Verfassung …. 23. Mai 1949 …



systematisch mißhandelt und mißbraucht …

so daß sie geistig / seelisch / körperlich derart geschwächt sind …



daß schon der kleinste Windhauch sie umwirft …

vor allem wenn sich darin auch noch ein aggressiver Virus versteckt …



dann stehen sich Logik und Schwerkraft in nichts nach sondern ergänzen sich sogar …

etwa nach dem Prinzip ‘das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile’…



so ähnlich wie das ja auch bei der so genannten Gewaltenteilung ist …

das heißt statt Teilung der Gewalt schlagen die drei ungeteilt vereint aufs Volk ein …



bzw … wie Frau Merkel an die Adresse ihrer Co-Gewalten ja immer immer wieder sagt …

‘das müssen wir gemeinsam machen’ ...



es erübrigt sich die Frage … ‘was lernen wir daraus ?’

weil 'der Mensch' bekanntlich nichts lernt (…) …



mit anderen Worten … es geht nicht ums Lernen …

sondern ums Handeln und Verhalten …



es geht nicht darum … daß die Ungeimpften sich von den Geimpften überzeugen lassen …

sondern daß Herr Scholz und Frau Merkel … Herr Schäuble und Herr Harbarth …



sich davon überzeugen lassen …

daß ohne Herstellung des verfassungsgemäß vorgesehenen demokratischen und sozialen Staates



hierzulande auch keine verfassungsmäßige Ordnung hergestellt …

geschweige eine professionelle Regierung eingerichtet und ausgeübt werden kann ...



und sowas an sich Überschaubares wie Corona gemanagt schon gar nicht …

geschweige Klimawandel / Krieg / Haß … und wie die ganzen Menschheitsplagen alle heißen ...



die mehr oder weniger selbst gemachten … denn wie gesagt von Anfang an …

haben ebenso gewissenlose wie verantwortungslose Machthaber wie beispielsweise Frau Merkel ...



nichts anderes im Sinn … als die Menschen auszuquetschen und auszurauben ...

und dabei das ganze Wissen und die ganze verfügbare Technik ihrer Zeit anzuwenden …



mit anderen Worten … in den Reden mancher Kirchenfürsten findet sich der Satz …

‘wo der Herr nicht das Haus baut bauen umsonst die daran bauen’ ...



auf unsere aktuelle Situation übertragen heißt das …

und gemessen daran … daß ‘Abhilfe’ nach wie vor jederzeit noch möglich ist ...



‘wo eine Regierung sich nicht an die Verfassung hält …

erschlagen die Trümmer ihres politischen Konstruktes letztlich auch sie selbst’ ...



auf menschenfreundlicher wenn nicht doch auch menschenrechtlicher Basis …

könnte man auch sagen ...



niemand hat die Absicht … also ich meine ein Interesse daran …

daß Frau Merkel geschweige Herr Scholz von ihren eigenen Trümmern erschlagen werden ...



man soll zu den Göttern beten … und arbeiten …

man soll die Menschen lieben … und tun was man kann …



und man soll retten … was zu retten ist …

und nicht sagen … rette sich wer kann …



Demokratie basiert auf dem Glauben …

um auch hier die Religion nicht ganz aus dem Spiel zu lassen ...



daß ein Volk … egal ob 17 Millionen Bürger oder 80 oder gar eine Milliarde plus …

in der Lage sein müßte …



diesen einen Mann / diese eine Frau an der Spitze des Staates (…)

dahin zu bringen … daß verfassungsgemäß dominiert und regiert … agiert und reagiert wird ...



‘Mister Gorbatschov … pleasse … tear down this wall’ ...

Frau Merkel … bitte … reißen Sie sich die Fratze des Teufels vom Gesicht ...







