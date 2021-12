Freitag, 03 Dezember 2021 | 48.337

Die Menschenrechte und ...

das Nadelöhr ...

es heißt immer ... wer kämpft kann verlieren ... wer nicht kämpft hat schon verloren ...

und auch dieser Spruch prägt in etwa die Kanzlerschaft einer gewissen Angela Merkel dbk ...



bzw die inzwischen weithin anerkannte Tatsache ...

daß sie im Grunde genommen nur ... eigentlich alles 'verloren' hat ...



ganz einfach weil sie ja gar nicht 'gekämpft' hat ...

in jedem zweiten Satz drückt die Kanzlerin aus ... daß sie etwas 'be-kämpfen' will ...



insbesondere die Dinge die mit 'Anti' beginnen ...

wie den 'Anti-Semitismus oder sonstigen Extremismus ...



und statt zu kämpfen behauptet sie allen möglichen anderen und weiteren Unsinn ...

zum Beispiel in einer Demokratie ... also einer 'Regierungs'-Form ...



müßten 'die Bürger' (!) sich für ein gutes Miteinander einsetzen ...

denn Demokratie lebe davon ... daß jeder Einzelne mwd sie aktiv mitgestaltet ...



wie das gehen soll ... sagt sie allerdings nicht ...

wenn es de facto so ist ...



daß eher ein Kamel durch das Nadelöhr geht ...

als das Volk an der fetten Frau Merkel ... die sich in diesem Nadelöhr breitmacht ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Merkel und Alzheimer / Bewußtlosigkeit und Corona ...









