Donnerstag, 02 Dezember 2021

Die Menschenrechte und ...

die Demokratie ...

laut Verfassung ist die Bundesrepublik Deutschland u.A.z.B.i.C. ein demokratischer Staat ...

was sich bis zur Kanzlerin Angela Merkel aber noch nicht rumgesprochen hat ...



denn demokratischer Staat oder einfach Demokratie ... heißt ja ...

einmal Demokratie / immer Demokratie ... bzw 365 (366) Tage im Jahr Demokratie ...



die Kanzlerin spricht aber ebenso nachdrücklich wie inzwischen eben nachhaltig ...

von 'einem' Tag der Demokratie im Jahr ...



und in diesem Verhältnis ... also 1 zu 365 (366) ... drückt sich in etwa das Mißverständnis aus ...

das die so genannte Politik von Angela Merkel prägt ...





*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migration und Migrantifa und Migrantalia ...









