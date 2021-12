Mittwoch, 01 Dezember 2021 | 48.335

Die Menschenrechte und ...

Jahres und andere Zeiten ...

wir denken immer ... wir lebten im Hier und Jetzt ... im Heute und vor Vor-Ort ...

also in der Gegenwart ...



wobei die Worte 'wir lebten' schon darauf hindeuten ...

daß es ja auch noch eine dritte Zeit gibt ... die Vergangenheit ...



insbesondere im Hinblick auf die Zukunft ... was vielfach in den Worten zum Ausdruck kommt

'wer wissen will wohin er will muß wissen woher er kommt' ...



man könnte auch sagen ... wir 'denken' immer wir 'lebten' im Hier und jetzt ...

im Grunde genommen ist das was nun mal de facto stattfindet ...



kein Leben oder nicht 'das' Leben an und für sich ...

sondern es ist eine Art Existenz im Sinne und im Interesse anderer zum Beispiel der Medien ...



im alten Rom hieß es bekanntlich noch ...

quod non est in actis non est in mundo ...



was in etwa heißen sollte ...

was nicht in irgend welchen Akten dokumentiert ist ... existiert gar nicht ...



entsprechend gilt der Spruch ...

wer tot ist ... ist eigentlich nicht tot ... erst wer vergessen wird ... ist tot ...



naturgemäß nehmen die Berichte über das aktuelle Geschehen ...

in den Medien den meisten Platz ein ...



an zweiter Stelle folgt dann die Beschäftigung mit der Zukunft ...

etwa im Sinne von 'unsere Kinder sollen es mal besser haben' ...



geradezu spießbürgerlich ... also ich meine stiefmütterlich ...

wird in den Medien mit der Vergangenheit umgegangen ...



natürlich 'vergißt' die Registratur der Medien kein Datum ...

aber eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gar mit Blick auf die Zukunft ...



findet nicht statt ...

wahrscheinlich liegt es da-ran ... '



daß die intellektuelle geschweige geistige Entwicklung des Menschen

mit der technischen geschweige technologischen nicht Schritt hält ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...









