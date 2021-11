Montag, 29 November 2021 | 48.333

Die Menschenrechte und ...

Merkels Sprachregelung ...

einer der wichtigsten Begriffe in den Verlautbarungen von oder für Angela Merkel ...

ist der Begriff 'Austausch' ... man habe sich ausgetauscht ...



wofür oder wogegen geschweige gegen wen oder was ...

bleibt dabei in der Regel ein Geheimnis ... in diesen Fällen als Staatsgeheimnis ...



dennoch fällt auf ... daß es mitunter heißt ...

es handele sich um einen freundschaftlichen Austausch ...



bzw daß bei ähnlichen Treffen mit den Präsidenten in Albanien oder Kosovo bzw Serbien ...

zu denen einfach gesagt wird ... man habe sich ausgetauscht ...



betont wird ...

es ging um die Annäherung dieser Länder an die Europäische Union ...



das legt den Verdacht nahe ... daß es bei einem 'freundschaftlichen Austausch' darum geht ...

eine Entfremdung wenn nicht gar einen weiteren Exit zu vermeiden ...'



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Politik / Verwaltung / Rechtsprechung = Tod ...









