Die Menschenrechte und ...

die Quantentechnologie ...

es ist wohl so daß 'Deutschland' ...

wer und oder was auch immer das eigentlich ist ...



ein Vorreiter ist ... wahrscheinlich wieder mwd ...

in Sachen Quantentechnologie ...



die zahlreiche Lebensbereiche beeinflußt ...

wie u.A.z.B.i.C. Diversität Energie Logistik Verkehr Chemie Medizin etc ...



diese ... wie gesagt Quantentechnologie müsse also unbedingt ...

auch weiter entwickelt und genutzt werden ...



das sei eines der ambitioniertesten Ziele ...

der wie gesagt vorausreitenden deutschen Wissenschaft ...



wobei Frau Merkel unter 'Ziel' natürlich eine Verbesserung ihrer Diktatur versteht ...

und nicht etwa der Demokratie oder verfassungsgemäßer Politik geschweige des Rechts ...



*



die Politische Predigt ...

das Klo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger - Angela Merkel und Konsorten ... die Welten-Würger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...









