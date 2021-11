Samstag, 27 November 2021 | 47.331

Die Menschenrechte ...

Frau Merkel dbk sagt ...

wir lebten in Deutschland in einer Demokratie ...

und das sei keine Selbstverständlichkeit ...



denn Milliarden Menschen sei dieses Privileg (???) nicht vergönnt ...

deshalb müßten wir 'unsere' Demokratie 'pflegen' ... wie gesagt 'pflegen' ...



zum Beispiel bei einem Abendessen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ...

aber es gäbe ja auch sonst viele Initiativen ... die sich für diese Pflege einsetzen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschats Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und sonstige Menschenrechtsverachtende Anti-Christen ...

Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten Etceteraisten ...



das Politische Thema ...

Bildung und Erziehung ... sine qua non ... sonst ist die Menschenwelt unter dem Niveau der Tierwelt ...









