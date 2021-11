Freitag, 26 November 2021 | 47.330

Die Menschenrechte und ...

Fakes and Deepfakes ... big news and old hats

Fakles bzw Fakenews und Deepfakes bzw also Deep Fakenews ist gemeinsam …

es handelt sich um Falschmeldungen …



der Unterschied ist … Fakes bzw Falschmeldungen werden einfach so dahingesagt …

Deepfakes sind durch angebliche Originalbeweise unterlegt … die sind aber auch falsch bzw gefälscht ...



mit Mitteln der allerneuesten Technik aus Künstlicher Intelligenz …

und zum Beispiel des Deep Learning … also maschinelles Lernen … von daher kommt die Bezeichnung Deepfakes ...



und nun ist die Aufregung bei den üblichen Verdächtigen wieder groß …

also ich meine die üblichen Besser wenn nicht Alles(besser)wisser …



diese Fakenews … welcher Art auch immer … würden unseren Blick auf die Wahrheit verändern ...

jegliches Vertrauen untergraben … und das sei gefährlich für ‘unsere demokratische Gesellschaft’ …



ich komme bloß nicht dahinter …

wo ist hier eine demokratische Gesellschaft die man untergraben könnte ...



diese unsere Gesellschaft … welcher Art auch immer …

wird von morgens bis in die Nacht mit Fakes bzw Deepfakes ein und zugedeckt …



wenn sich irgend wo was ereignet hat und man schlägt drei Zeitungen auf …

kann man mindestens vier Darstellungen lesen …



und wenn man dann noch ARD und ZDF und gar einen Privaten einschaltet …

ist nochmal wieder alles ganz anders …



daraus folgt … Alles (!) was speziell über die Medien verbreitet wird ist irgend wie gefaket ...

weil sich alles nur danach richtet … ob es sich verkaufen bzw damit Werbung treiben läßt ...



wer wirklich sicher gehen will ... für den gilt nach wie vor der Satz ...

'verlasse Dich nie auf eine Information die Du nicht selbst gefälscht hast' ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

genauer gesagt die Talibanisten ... so groß ist der Unterschied da gar nicht ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Impfen und Tod ...

Angela Merkel und das Volk systematisch krank machen / arm machen / reglos machen ...









