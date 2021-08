Mittwoch, 25 August 2021 | 34.237

Die Menschenrechte und ... Angela Merkel ...

drei Tatsachen charakterisieren diese so genannte Bundeskanzlerin ...

(1) ihre so genannte Politik / ihr Handeln / ihr Verhalten ... sind kriminell ...



unvergleichlich krimineller als Mafia und Taliban zusammen ...

denn deren Handeln und Verhalten hat irgend wie ja noch Sinn in sich ...



Handeln und Verhalten dieser so genannten Bundeskanzlerin jedoch nicht ...

das ist einfach Verbrechen an der Menschheit pur ...



unabhängig davon ob das nun jemand wahrhaben will oder nicht ...

Einsichtsfähigkeit ist eine Frage der Zurechnungs-fähigkeit bzw des Entwicklungsstandes ...



(2) ihre Erklärungs und Rechtfertigungs Versuche wie in der aktuellen Regierungserklärung etc ...

sind objektiv nicht nur einfach dilettantisch bzw völlig unfähig ... sondern geisteskrank ...



unabhängig davon ... daß keiner der zuständigen Mediziner diese Fragen erörtern will ...

weil ihnen das Hemd näher ist als der Rock (...) ...



(3) wir haben eine Verfassung ... danach leben wir in einem demokratischen Staat ...

in dem entsprechend bzw also theoretisch das Volk 'herrscht' ...



Herrschaft läßt sich auf friedlichem und rechtlich-relevantem Weg nur ausüben durch Kommunikation ...

das heißt indem die anstehenden Fragen (...) lösungsorientiert erörtert werden ...



das dafür zuständige Bundesverfassungsgericht weigert sich aber ebenfalls ...

trotz hinreichender Beschwerden und Einsichtsfähigkeit die existenziellen Fragen dieser Zeit zu erörtern ...



daraus folgt ... solange es am guten Willen von Ärzten und Richtern fehlt ...

kommen wir nicht weiter ... weder mit der Demokratie noch mit Corona ...







