Die Menschenrechte und ...

'Zurück zur Natur' ...

nicht umsonst gibt es die Empfehlung ... man soll das Kind nicht mit dem Bad ausschütten

was leichter gesagt ist als getan ...



denn ... was ja im übertragenen Sinne gemeint ist ...

findet tagtäglich in den vielfältigsten Vorgängen und Entwicklungen statt ...



weil darin und oder dahinter ... soweit nicht überhaupt drunter und drüber ...

die Tücke des Objekts steckt ... oder ganz einfach ein grandioser Irrtum ...



zum Beispiel diesen an sich so einfach daherkommenden Spruch 'Zurück zur Natur' ...

kann man ganz schön mißverstehen ...



manche Mitbürger verstehen darunter ...

einfach die Natur wieder sich selbst überlassen ... die wird es dann schon richten ...



ja richten schon ... aber was und wozu ...

die Sache muß ja irgend wie auch noch Sinn machen ...



und davon einfach alles laufen und verwildern zu lassen ...

hat letztlich allgemein die Natur nichts ... geschweige speziell der Klimakrisenwandel ...



