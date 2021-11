Mittwoch, 24 November 2021 | 47.328

Die Menschenrechte und ...

die Zukunftsenergien ...

es gibt Menschen ... Bürger ... Mitbürger ... die an sich hier leben ...

haben aber keine Zukunft ... nicht mal eine Perspektive ...



am schlimmsten sind die dran ... die gar nicht erst geboren werden ...

weiß der Teufel ... wo die eigentlich abbleiben ...



in welcher Art von Halbwelt oder Unterwelt ...

oder vielleicht sogar auf einem ganz anderen Stern ... ???



und wenn wir es doch noch schaffen sollten da hinzukommen ...

sagen die ... ätsch ... wir sind schon da ...



da müht man sich hier auf dieser unserer Erde im Wettkampf und Wettlauf ...

um die Vorherrschaft im Weltraum ...



und in Wirklichkeit geht alles längst nach dem Prinzip Igel und Hase ...

statt lange Ohren lange Nase ...



womit wir wieder bei Angela Merkel dbk wären ...

denn die Frau macht ebenso konsequent wie radikal nicht nur die Gegenwart kaputt ...



sondern vernichtet konsequent auch alle Ressourcen ... alle Zukunftsenergien ...

obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre ...



denn irgend wann wird das Atmen hier eh so unerträglich ...

daß auch die tollste FFP2-Gasmaske nichts mehr nützt ...



es ist immer wieder die Gewalt ... der Raub ...

mit denen sie das Volk er-schlägt und seine Errungenschaften zer-schlägt ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Quatsch und Sauce ....









