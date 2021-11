Dienstag, 23 November 2021 | 47.327

Die Menschenrechte und ...

der Justiz-Irrtum ...

die gesamte Bundesdeutsche Rechtsprechung ...

ist eigentlich ein einziger grandioser sensationeller unübertrefflicher Justizirrtum ...



als Definition des Justizirrtums gilt gemeinhin ...

eine falsche Gerichts'entscheidung' auf Grund unrichtiger Tatsachen'feststellung' ...



und genau mit dieser Tatsachenfeststellung nehmen es die Richter mwd ...

nicht nur nicht so genau ... genau ... genau ...



sondern sie ersetzen sie einfach durch ihre Phantasie ...

wie schon Albert Einstein sagte ... 'Wissen ist nicht wichtig ... wichtig ist Phantasie' ...



das ist ungefähr so wie bei den Wahlen ...

da werden die Stimmen auch nicht mehr gezählt ... sondern sie werden geschätzt ...



*



das Politische Horoskop ...

oder Horoskopische Politik (?) ...



bei den Fischen steht unter anderem ... lassen Sie es nicht zu daß man Sie ausnutzt ...

'gut gebrüllt Löwe' ... könnte man da eigentlich nur sagen ...



wehrlos wie Fische nun mal sind ...

müssen sie mit sich machen lassen was anderen beliebt ...



und wenn eine köstliche Dorade royal in der Pfanne brutzelt oder in der Folie gart ...

ist das nun die Dorade ausgenutzt ... oder was ... (?)



man könnte aber auch sagen ... umgekehrt wird ein Schuh draus ...

wenn man die stummen wehrlosen Fische als Synonym nimmt für das ebenso stumme wie hilflose Volk ...



das sich in der Hierarchie wie bei allen Tieren ...

der Willkür und Beliebigkeit Anderer Größerer Stärkerer Schnellerer Brutalerer beugen muß ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen