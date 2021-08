Montag, 23 August 2021 | 34.235

Die Menschenrechte und ... die Schlagzeilen ...

die Schlagzeilen ... in den Medien seit dem Fall der Mauer ...

als ich meine Afghanistan ...



werfen ein bezeichnendes Licht auf den geistigen Zustand ...

eben nicht nur der Medien und Meinungsverbreiter ... von Presse und Publizistik ...



sondern des gesamten politischen Spektrums ...

inclusive Kultur und Wissenschaft ... etc und etc ...



zum Beispiel ...

'Die Logik des Krieges' ...



viel wichtiger wäre ...

es würde sich mal jemand Gedanken machen über die Logik der so genannten Politik Angela Merkels ...



bzw 'entscheidend' wäre ...

über die Logik der so genannten 'Entscheidungen' des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen