Sonntag, 22 August 2021 | 33.234

Die Menschenrechte und ... Afghanistan ...

alle gehen davon aus ... daß der so genannte 'Westen' in Afghanistan 'versagt' hat ...

die Frage ist nur noch ... 'warum' (?) hat er versagt (??) ...



und diese Frage interessiert paradoxerweise aber auch wiederum nur diejenigen ...

die dazu beigetragen wenn nicht originär bewirkt haben ... daß (!) er versagt ...



vor allem also die Allgemeinen und Speziellen Tages und Sonntags Zeitungen ...

Wochen und Monats Zeitungen und Zeitschriften ...



und was es halt sonst alles so gibt an so genannten 'Medien' ...

Wahlkämpfer ... Wirtschaftsmacher ... Glaubensprediger ... Kulturmanager etc etc ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen