Die Menschenrechte und ...

der Klimawandel ...

praktisch ist der Kampf gegen den Klimawandel nicht zu gewinnen ...

weil ja niemand von denjenigen auf die es ankommt ...



also die nicht nur amtlich kämpfen müßten sondern sogar auch kämpfen könnten ...

überhaupt kämpfen will ...



und wer nicht kämpft hat bekanntlich schon verloren ...

das heißt wir sind über den 'point of no return' schon längst hinaus ...



nur begreifen das wiederum diejenigen nicht ... die nur zuschauen ...

um nicht zu sagen 'gaffen' ...



fast sieht es so aus ... als würde uns die griechisch-römische Kultur wieder einholen ...

in denen es den Tod nur pro forma gab ...



eigentlich gab es nur das Leben ...

zunächst auf der Erde ... später unter der Erde ... auch Hölle oder Hades genannt ...



aber mehr oder weniger unbequem war es hier wie dort ...

und zwar inclusive der ebenso vielfältigen wie diversen Götter mwd ...



aus Philipp Jenningers Sicht war es bekanntlich mal unfaßbar bzw ein Faszinosum ...

daß sich Millionen Juden einfach so einsammeln abtransportieren umbringen ließen ...



noch ist anscheinend der Tag nicht gekommen ... aber irgend wann wird auch jemandem auffallen ...

daß sich das gesamte deutsche Volk in ähnlicher Art und Weise ...



von einer völlig ungebildeten unkultivierten niveaulosen gottlosen Angela Merkel dbk ...

hat umbringen und beseitigen lassen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ..

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeit als Bundeskanzlerin und Tod und Verderben und und und ...









