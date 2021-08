Samstag, 21 August 2021 | 33.233

Die Politische Ausstellung ...

- Alexander Höller ... F*CK THEM ...

der durch ‘kickartmanagement’ vertretene Künstler integriert ebenso gern wie ungeniert …

performative Spektakel in seine Präsentationen und Events ...



bei der Vernissage zu seiner aktuellen Ausstellung zum Beispiel …

ließ er sich durch einen Künstlerkollegen des Berliner Studios Prime Ink …



den Titel der Ausstellung auf den linken Zeigefinger tätowieren ...

auch ein Weg … eindrucksvolle Kunst gebührend zu zelebrieren ...



für seine aktuelle Werkegruppe hat sich der Absolvent der Münchener Akademie der Bildenden Künste

von Edvard Munchs berühmtem ‘Schrei’ inspirieren lassen ...



Alexander Höllers ‘stumme Schreie’ sind ein ebenso wortloses …

wie durchaus gestenreiches Aufbegehren …



gegen politische ‘Pflichten’ wie gesellschaftliche Zwänge in den heutigen ‘verrückten Zeiten’ …

rechtliche Werte wie gesetzliche Vorschriften ...



eben Auf-schreie (!) gegen (!) Vorurteile … gegen (!) Intoleranz und Rassismus etc …

seine malerischen Pamphlete stehen für Individualität … für Selbstbestimmung ...



die expressive Kunst Alexander Höllers drängt diese Erkenntnis auf …

daß Kunst das Maß aller Dinge ist …



daß also ‘die Dinge’ nur verständlich werden …

wenn man sie durch das Auge ‘des Künstlers’ (m/w/d) … betrachtet ...



bei Alexander Höller kommt zur Kunst an sich ein weiterer wesentlicher Aspekt hinzu …

die Jugend …



der ‘junge Mann’ ist gerade mal 25 Jahre alt …

und wie es aussieht noch unverdorben ...



dank bisheriger Bildung und Erziehung durch Eltern und Lehrer …

dank glücklicher Beratung und Beziehung ...



in dieser künstlerischen Veranlagung und Prägung seiner Jugend …

steckt also im Gegensatz zu anderen … zum Beispiel sportlichen etc Talenten …



alles drin … was Zukunft verheißt ... Mut / Hoffnung / Zuversicht … Trost …

dies auch im Gegensatz zum Beispiel zu anderen jugendlichen Bewegungen wie Fridays for Future ...



‘arts for future’ könnte vielversprechender und wichtiger sein …

eben weil ... wie man gerade wieder sieht … Gewalt … geschweige die ‘Gewalten’ völlig versagen



um die Menschenrechte … die Menschenwürde … die Menschenliebe schlechthin zu wahren …

unsere so genannten ‘Werte’ … als Kompaß und Orientierung ...



es ist nunmal so … seit Menschengedenken hoffen die Menschen darauf …

daß ihnen von den Machthabern ein sinnvolles Leben in Recht und Würde zugestanden wird …



dann wurde ihnen Demokratie und Gewaltenteilung als Kontrolle und Rettung vorgegaukelt …

Dritte Gewalt / Justiz … Vierte Gewalt / Presse … Fünfte Gewalt / Religion … etc etc …



und jedesmal kamen sie vom Regen in die nächst größere Traufe ...

statt Kontrolle und Korrektur immer noch mehr und noch subtilere Gewalt ...



Alexander Höller arbeitet zur Zeit in einem Atelier mit rund 500 qm Fläche …

diese Großzügigkeit steht nicht im Widerspruch zu dem erkennbaren künstlerischen Potenzial …



wenn er die richtigen Förderer findet … und akzeptiert …

steht Alexander Höller eine interessante Entwicklung bevor …



(auch) Michael W. Schmalfuß hat dieses Potenziell entdeckt und erkannt …

und weitere Unterstützung zugesagt ...



wenn und solange Alexander sich diese Unbefangenheit / diese Unbekümmertheit / diese Distanz erhält …

und nicht auch im Dschungel des arrivierten Establishments ‘mutiert’ und versinkt



in Berlin Charlottenburg noch bis Donnerstag 02 September 2021 … 10623 Knesebeck Straße 96 ...

Galerie Schmalfuß Berlin ‘contemporary fine arts’ / Michael W. Schmalfuß und Friederike Brüggen



www.galerie-schmalfuss.de ... www.artatberlin.com ...

www.prime-inkberlin.de ...







