Sonntag, 21 November 2021 | 46.325

Die Menschenrechte und ...

die Demokratie ...

hartnäckig wird in sämtlichen Medien ...

und auf allen Politik bzw Partei ... Kirchen bzw Kultur Veranstaltungen die Mär verbreitet ...



wir lebten in einer Demokratie ... und das gehöre zu diesen so genannten 'Werten' ...

diesen unschätzbaren Werten ... die es zu verteidigen gäbe ...



sowas können auch nur Leute sagen ...

die keine Ahnung davon haben ... was Demokratie ist ...



mit der Demokratie ist es nicht anderes als mit dem Recht geschweige dem Rechtsstaat ...

Recht und Demokratie ... auch Freiheit und Würde ... u.a. ...



ist immer das ... was diejenigen die die Macht haben sich drunter vorstellen ...

bzw wie sie sich die Dinge nach Belieben so einrichten und ausüben ... wie sie wollen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



deutsche Bürger und ... als Bürger in Afghanistan und so ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt / Luftfahrt / Raumfahrt ...



Himmelfahrt ...

aufs Kommando dieser völlig verrückten Bundeskanzlerin und Konsorten ...









