Samstag, 21 August 2021 | 33.233

Die Menschenrechte und ...

- eine völlig verrückte Bundeskanzlerin ...

warum müssen deutsche Staatsbürger und überhaupt Menschen (m/w/d) …

die ein Menschenrecht auf ein halbwegs sinnvolles Leben haben …



Soldaten … Hilfskräfte … Unternehmer ... Arbeitnehmer …

vor allem Frauen … Jugendliche … Kinder … und sonst laut Verfassung ‘zu fördernde Benachteiligte’ ...



sich das gefallen lassen und leiden … unter Gegebenheiten / Vorgängen / Entwicklungen ...

ihre materielle Existenz / ihre Gesundheit / ihr Leben opfern ...



nur weil eine einzige völlig verrückte und nur an sich selbst interessierte Bundeskanzlerin ...

bzw die ihr Hörigen soweit nicht mehr oder weniger direkt …



gewaltengeteilt bzw im Gewinnstreben vereinten Abhängigen …

das so wollen (!!!) diese Idioten (!!!) ...



die machen das doch alles freiwillig und ausschließlich an eigenen Interessen orientiert …

sind also alle unmittelbare Mittäter soweit nicht zusätzlich auch völlig selbständig handelnde Täter (!!!) ...



nicht zuletzt diese ständig und hartnäckig mit ihrer Unabhängigkeit prahlenden

Medien und ‘die Presse’ ...



diese ständig und hartnäcking mit dem Lieben Gott prahlen bzw woran immer sie ‘Glauben’ ...

diese angeblich wohltätigen und gemeinnützigen Organisationen ...



dieser nachhaltige gezielte Mißbrauch des Namens / des Begriffs / dieser Institution ‘Gott’ ...

kein Wunder … daß sich die Götter mit Grausen wenden ...



da man davon ausgehen muß … daß es sowas tatsächlich gibt …

‘irgend jemand muß ja die Müllabfuhr bestellen wenn alles zusammenbricht’ ...



dauernd beschäftigen sich alle möglichen so genannten Wissenschaftler damit …

wie das alles entstanden ist / wer das geschaffen hat / wie das alles funktioniert …



dabei geht es längst ums ‘memento mori’ …

bedenke daß alles mal ein Ende hat nur die Wurst hat zwei ...



nach Lage der Dinge landen wir alle demnächst im Krankenhaus ...

auf der Intensivstation / in der Irrenanstalt / im Gefängnis / im Grab ...



und alles nur wegen einer einzigen völlig verrückten geisteskranken kriminellen Bundeskanzlerin …

s.o. ... bzw alles zurück auf Anfang ... bzw zurück in die Zukunft ...



bekanntlich steigt der Phönix nur aus seiner sich selbst vernichtenden bzw verbrannten Asche wieder auf ...

nicht gerade als Baby ... aber als halbwegs erwachsener Jugendlicher ...



diese Welt ist unkaputtbar ... unsterblich ... in ständiger Auferstehung ...

wenigstens ein Trost ...







