Die Menschenrechte und ...

vom Erbe zum Darlehen ...

bei Johann Wolfgang von Goethe kann mans noch lesen ...

'was Du ererbt von Deinen Vätern hat ... erwirb es ... um es zu besitzen ...



was man nicht nützt ... (und trotzdem behält statt es wenigstens anderen zu geben) ...

ist eine (schwere) Last ...



nur was der Augenblick erschafft ... kann er auch nützen ...

denn selbst mit Wenigem beladen ... kommst Du ins Schwitzen'



das waren noch Zeiten ... kann man da nur sagen ...

Johann Wolfgang von Goethe ... 1749 bis 1832 ...



heutzutage ... runde 300 Jahre später ...

ist nichts mehr da vom Erbe ...



im Gegenteil ... es ist unbeschreiblich viel schlimmer ...

was wir heute 'besitzen' ... haben wir von unseren Kindern 'geliehen' !!! ...



und dann macht man sich in Medien und Politik ... Kirchen und Kultur ...

allen Ernstes Gedanken darüber ...



welche (besseren ???) Chancen (???) wir unseren Kindern bieten können ...

weil nach wie vor gilt ...'unsere Kinder sollen es mal besser haben' (???)



*



