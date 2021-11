Freitag, 19 November 2021 | 46.323

Die Menschen-Rechte und ...

die Politik-Fabrik ...

bekanntlich leben wir im industriellen Zeitalter ...

Industrie ... das heißt unter anderem 'Fabrik' ...



Masse und Maschinen ... Arbeits Teilung bis zur Miniaturisierung ...

Beschäftigung von immer ungelernteren und gerade so angelernten Arbeitskräften ...



die andererseits dafür aber teilweise mit uneingeschränkter Gewalt ausgestattet werden ...

in Extremfällen sogar mit Schußwaffen ...



das liegt also in etwa auf derselben Ebene wie ...

daß die dümmsten um nicht zu sagen blödesten Politiker die höchste Staatsämter kriegen ...



nach den zunächst bescheidenen Anfängen in immer größer werdenden Manufakturen ...

sowie im Druck und Verlags System bzw der 'Presse' ...



brachte die Erfindung der Dampfmaschine den entscheidenden Umschwung ...

zur Einrichtung von Fabriken ... zur so genannten industriellen Revolution ...



womit groteskerweise alle Arbeitsmenschen zu Sklaven verformt wurden ...

und zwar nicht zu Sklaven anderer Menschen ... sondern zu Sklaven von Maschinen ...



Menschen ... denen jetzt auch der letzte Rest an Geist und Verstand noch ausgetrieben ...

wenn nicht ausgeimpft werden soll durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz ...



auch hier ist es wiederum so ...

daß das Presse/Druck/Verlagswesen bzw also 'die Medien' eine Vorreiterrolle spielen ...



denn unter anderem zu dem Thema 'Arbeit in Deutschland' ...

betreiben die Medien zur Zeit eine Denk'fabrik' ...



mit bundesweit stattfindenden Programmen / Kooperationen / Veranstaltungen ...

durch die man ebenso scheinheilig wie scheißfreundlich ...



die ''Working Class' selbst ... also die Bürger die eh schon von der Hand in den Mund leben ...

herausfinden lassen will ...



wie sie die Schere zwischen Einkommen und Auskommen lebenstauglich schließen könnten ...

und wenigstens ihren Kindern ein besseres Leben vorgaukeln und versprechen könnten ...



und vor allem auch weiterhin nicht merkeln ... daß das eigentliche Problem ...

die Schere in den Köpfen von Frau Merkel und Konsorten ist ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und die Anti-Semisten und die sonstigen Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Infektionsschutzmaßnahmen und Hysterie ...









