Donnerstag, 19 August 2021 | 33.231

Die Menschenrechte und ... die Taliban ...

es ist damit zu rechnen ...

daß die Taliban schneller vor dem Kanzleramt stehen ... als gedacht ...



und daß die Frau Merkel dann genau so schnell in ihrem Flieger sitzen wird ...

wie gerade ihr afghanischer Kollege ...



und die rund 30 Millionen ....

die sie inzwischen beiseite geschafft hat ...



hat sie dann natürlich auch nicht in Muttis Sparstrumpf dabei ...

sondern die sind längst sicher auf den Bermudas ... oder so ...







