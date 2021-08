Mittwoch, 18 August 2021 | 33.230

Die Menschenrechte und ... die Kanzlerinverdienste

die Frau Kanzlerin wird heute für ihre ‘Verdienste’ ausgezeichnet …

für ihre Verdienste um das öffentliche Gesundheitswesen ...



worin diese Verdienste bestehen ... wird allerdings nicht verraten ...

möglicherweise einfach ihre Verdienste um das was die öffentlich Beschäftigten so verdienen ...



inclusive der privaten Pharma und sonstigen Unternehmen …

die sich jetzt dumm und durmelig verdienen und die Öffentlichen entsprechend sponsorn …



nicht verraten wird daher auch …

warum sie nun ausgerechnet von den Ärztinnen und Ärzten ausgezeichnet wird …



die doch gerade noch die Überlastung der Intensivstationen etc beklagt haben ...

soweit nicht geradezu den Zusammenbruch eben dieses öffentlichen Gesundheitswesens ...



bzw permanent ja auch weiterhin beklagen …

das ist und bleibt ein Geheimnis … gewissermaßen ein öffentlich-rechtliches Staatsgeheimnis …



nicht unähnlich dem …

warum dauernd die Gebühren für das öffentlich-rechtliche Fernsehen erhöht werden müssen ...



obwohl es auch dort wie bei dem Mangel an Gesundheitsvorsorge …

einen ebenso eklatanten wie gravierenden Mangel an Bildungsvorsorge gibt ...







