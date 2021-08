Mittwoch, 18 August 2021 | 33.230

Die Menschenrechte und ... die Menschenrettung ...

dauernd erlebe ich das nun mit ... täglich / stündlich / ständig / permanent / kontinuierlich ...

daß diese infantilen idiotischen Machthaber nicht in der Lage sind ...



den Verkehr in einer Stadt ... insbesondere den Einsatz der Feuerwehr und Notärzte ...

Ordnungs und Rettungskräfte etc auch nur halbwegs sinnvoll zu regeln ...



welche Hybris unvorstellbaren Ausmaßes muß in diesen Unmenschen stecken ...

daß sie vorgeben ... sie könnten es mit den zu allem entschlossenen Taliban aufnehmen ...



und das nur so aus Spiel und Spaß ...

so nebenher im Vorbeigehen ...



und welches noch unvorstellbarere Ausmaß an einer Mischung aus Idiotie und Kriminalität ...

daß sie ... wenn sie nach Jahrzehnten ...



und unter völlig unvertretbaren ... wenn auch möglicherweise unverzichtbaren Opfern ...

endlich einen Fuß in der Tür haben ...



den dann völlig verschreckt einfach wieder zurückziehen ...

und völlig unkontrolliert fluchtartig Land und Leute verlassen ...



um dann hierzulande Bundeskanzler zu werden ...

oder Regierender Bürgermeister ... oder sonst ein Präsident ... oder so ...



was sich allein hierzulande abspielt ... praktisch vor der Haustür ... ist schon unfaßbar ...

wie dann das in China / Rußland / USA etc ... oder eben / geschweige Afghanistan ...







