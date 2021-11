Mittwoch, 17 November 2021 | 46.321

Die Menschenrechte und ... das Menschenwesen

der Mensch ...

dieses ebenso unbekannte wie seltsame Wesen ...



es gibt zum Beispiel Dinge ... wie den Tod ... die werden als unvermeidbar angesehen ...

aber anscheinend als faßbar ... begreifbar ... wenn nicht verständlich ...



und dann gibt es Dinge ... wie die so genannte Politik einer Angela Merkel dbk ...

die sind objektiv unfaßbar ... unbegreiflich ... geschweige verständlich ...



werden aber ständig von irgend welchen Regierungssprechern 'erklärt' ...

vor allem als 'notwendig' erklärt ... wenn nicht gar 'alternativlos ...



obwohl sie nicht nur ganz einfach vermeidbar wären ...

sondern auch unbedingt vermieden werden müßten ...



eine Erklärung könnte sich wie so oft aus der Bibel ergeben ...

denn schon Jesus Christus hat mal gesagt .,..



eher geht ein Kamel mit viel Gepäck durch das Nadelöhr ...

als daß einer mit viel Geld in das Reich Gottes gelangt ...



auf Angela Merkel entsprechend übertragen heißt das ...

eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr ...



als ein Politiker ... der sich korrumpieren läßt ...

halbwegs sinnvolle Politik macht und dafür die Verantwortung trägt ...



wobei das Wort 'geht' übrigens wirklich wörtlich gemeint ist ...

weil Jesus Christus nicht etwa wirklich das Öhr einer Nadel gemeint hat ...



sondern ein Tor im alten Jerusalem ...

durch das man tatsächlich 'gehen' konnte ...



es war hat nur tatsächlich etwas arg eng ...

und hatte deshalb im Volksmund den Namen 'Nadelöhr' erhalten ...



*



